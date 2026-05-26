Смертельна ДТП біля Кременця: 88-річний водій ВАЗ загинув після зіткнення з вантажівкою

На автодорозі М-19 поблизу Кременця, неподалік зеленого господарства, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля ВАЗ 2109 та вантажівки Renault Magnum. Аварія трапилася 25 травня.

За попередніми даними, 88-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованою на узбіччі вантажівкою Renault Magnum.

Від отриманих травм кермувальник легкового автомобіля загинув на місці події.

У салоні ВАЗ також перебувала 86-річна пасажирка, яка зазнала травм. Після удару жінку затисло всередині понівеченого авто, тому для її порятунку довелося залучати рятувальників.

Працівники ДСНС за допомогою спеціального обладнання розрізали металеві конструкції автомобіля та деблокували потерпілу. Після цього жінку госпіталізували до реанімаційного відділення Кременецької районної лікарні.

За фактом аварії слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.