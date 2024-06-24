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Смертельна автотроща біля Тернополя: серед травмованих – діти

24.06.2024

Ірина Нова

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Новини, Події, Тернопільщина

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Жахлива аварія сталася 21 червня поблизу села Мишковичі Тернопільського району. Як повідомили у ДСНС, там зіткнулися два легкові автомобілі – “Opel” та “ВАЗ-21099”.

Внаслідок ДТП одна людина загинула. Ще п’ятеро осіб травмовані, з них троє – діти.

Після ДТП рух транспорту з боку Тернополя був повністю перекритий.

Рятувальники, що прибули на місце пригоди, деблокували пасажирку автомобіля “ВАЗ-21099” та передали її медикам. Також деблокували тіло загиблого водія і вжили заходів, аби не допустити пожежі.

До ліквідації наслідків ДТП було залучено дві одиниці рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

Джерело: ГУ ДСНС в Тернопільській області

Теги: смертельна ДТП, аварія на Тернопільщині

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