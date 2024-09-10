Служив у храмі понад 30 років: у вічність відійшов священник УГКЦ з Тернопільщини

Відійшов у вічність священник УГКЦ о. Василь Кузь з Тернопільщини, який був парохом храму святого великомученика Димитрія у с. Мшанець, що на Теребовлянщині.

Про смерть духівника повідомляє Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ.

“Священнослужитель виконував уряд пароха храму святого великомученика Димитрія с. Мшанець Теребовлянського деканату Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ”, — йдеться в повідомленні.

Отець Василь Кузь народився 31.01.1962 у Теребовлі, де здобув середню освіту. Після закінчення школи навчався на годинникового майстра та гравіювальника в Тернопільському професійному училищі.

У 1984-ому одружився з Марією Лешак, з якою впродовж життя народили та виховали трьох синів – Андрія, Михайла та Павла.

Після закінчення студій повернувся на Батьківщину і був прийнятий до УГКЦ, в якій того ж року отримав дияконські свячення.

У 1993 році з рук преосвященного владики Михаїла Сабриги отримав Таїнство Священства і був призначений на служіння у с. Мшанець, що на Теребовлянщині, в якому був душпастирем більше 30-ти років.

“Архиєпископ Василій, єпископи-помічники Теодор і Володимир, працівники курії архиєпархії, духовенство Тернопільсько-Зборівської архиєпархії висловлюють щирі співчуття родині покійного: дружині Марії і синам Павлу, Андрієві та Михайлу. Нехай Всемилостивий Господь прийме душу о. Василя до Небесної Оселі, де всі святі і праведні спочивають”, – висловили співчуття на сайті Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.