Служба зайнятості Тернопільщини сприяє підприємництву: гранти, підтримка, навчання

Державна служба зайнятості супроводжує реалізацію урядового проєкту єРобота за напрямками “Власна справа” і “Грант для ветеранів та їх подружжя” на створення або розвиток власного бізнесу.

“Власна справа” – гранти до 250 тис. грн

На Тернопільщині схвалено 721 проєкт учасників програми мікрогрантів «Власна справа». Для них виділено грантову допомогу на майже 170 млн грн. Відтак розвиваються бізнеси у сферах торгівлі, медичних та соціальних послуг, виробництва, фермерства, садівництва, квітникарства, харчування, освіти, краси, здоров’я, відпочинку та ін. Загалом буде створено понад 1500 нових робочих місць.

Завдяки мікрогрантам (від липня 2022 року): 119 фізичних осіб відкрили власну справу (з них 15 – колишні безробітні); 532 діючих підприємців і 70 юридичних осіб розвивають свій бізнес та вже прийняли на роботу більше 1000 краян (з них, 820 – за сприяння Тернопільського ОЦЗ), у тому числі 70 ВПО. Серед переможців грантової програми є переселенці та релоковані підприємства.

Понад 93 млн грн грантових коштів вже повернуто до державного та місцевих бюджетів у вигляді обов’язкових податків та зборів.

75 тисяч грн грантових коштів можуть отримати люди, які не є підприємцями, хочуть розпочати власну справу і стати самозайнятою особою без найманих працівників, за цих же умов молодь до 25 років може отримати до 150 тис. грн грантових коштів.

“Гранти для ветеранів та другого з подружжя” – до 1 млн грн

У Тернопільській області 46 учасників бойових дій та членів сімей УБД вже скористалися цією програмою. Погоджено фінансування на суму більше 21,7 млн грн. Більшість з них діють у сферах харчування, роздрібної та оптової торгівлі, розведення тварин, бджільництва; надають перукарські та стоматологічні послуги. Вони створять майже 100 робочих місць.

До речі, учасникам бойових дій, які отримали грант від 500 тис. грн до 1 млн грн, Тернопільська ОВА відшкодує 50% власного внеску співфінансування у розмірі до 100 тис. грн.

Навчання підприємництву

Безробітним, які мають намір відкрити власну справу, пропонується:

навчання за професіями, за якими можна започаткувати бізнес, наприклад, кравець, перукар, візажист, манікюрник, кондитер, коваль та ін.

участь у семінарах, тренінгах з питань підприємництва;

онлайн-консультування щодо видачі грантів, бізнес-планування, кредитування бізнесу, «Розпочни свій бізнес: практичні аспекти діяльності».

Деякі категорії громадян, які не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні і мають професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту, можуть пройти навчання за однією із 155 професій та спеціальностей за ваучером, серед них: «Підприємництво та торгівля», «Менеджмент».

Для приватних підприємців, які потребують додаткових роз’яснень з питань юридичної чи банківської сфери, податкового, трудового законодавства служба зайнятості організовує надання консультацій компетентними представниками відповідних установ.

Підприємці-роботодавці, які працевлаштовують різні категорії населення, можуть отримати в службі зайнятості ряд компенсацій, у тому числі за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю на суму до 106,5 тис. грн.

Якщо ж є потреба в кадрах, то на засадах рекрутингу на замовлення роботодавців служба зайнятості проводить відбір претендентів на вакансії; організовує професійне навчання безробітних, у т.ч. безпосередньо на майбутніх робочих місцях.

Додаткову інформацію можна отримати у Тернопільському обласному центрі зайнятості за телефонами 063 5765756, (0352)405851, а також на каналі онлайн-підтримки в Telegram: @DCZ19_Ternopil .