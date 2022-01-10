9 січня поменшало виїздів до ковідних хворих, зросла кількість викликів до пацієнтів із хронічними недугами, на алкогольні інтоксикації, ГРВІ, різні нещасні випадки та ДТП.

Так, 9 січня о 22.22 дві бригади швидкої виїжджали на Львівську трасу, на місце ДТП. За попередніми даними, водій автівки «Фольксваген» в’їхав у дерево через туман. Унаслідок аварії постраждали 4 пацієнтів. 28-річний водій авто отримав забій грудної клітки й поперекового відділу хребта, 29-річна пасажирка теж отримала забій грудної клітки й живота, ще одна 46-річна пасажирка – закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, скальповану рану тімені й закритий перелом лівої гомілки й правого передпліччя, 51-річний пасажир – закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, множинні садна обличчя й забій щелепи. Усіх потерпілих, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в університетську лікарню.

9 січня о 18.31 бригада швидкої виїжджала на вул. Петриківську , до пацієнта 1964 р.н. За словами потерпілого, його побили двоє незнайомців. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою травмою грудної клітки пацієнта, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт.

9 січня о 16.30 бригада швидкої виїжджала на вул. Злуки, до 63-річної пацієнтки. Зі слів потерпілої, ідучи по алеї в парку, вона послизнулась, впала й не змогла самостійно встати. Із переломом правої стегнової кістки пацієнтку, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

9 січня о 20.19 бригада швидкої виїжджала на вул. Рєпіна, до 4-річної дівчинки. Граючись, сестричка випадково прищемила їй палець дошкою. Із закритою травмою великого пальця правої ноги маленьку пацієнтку, після наданої медичної допомоги, залишено вдома.

Загалом за 9 січня медики швидкої по Тернопільській області обслужили 353 виклики до пацієнтів, здійснили 127 госпіталізацій; з них по Тернополю обслужено 153 виклики швидкої допомоги, госпіталізовано 57 пацієнтів.