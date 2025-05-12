30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького запрошує молодь віком від 18 до 24 років приєднатися до своїх лав через проєкт «Контракт 18-24».

Ця добровільна ініціатива пропонує молодим українцям служити в Силах оборони України протягом одного року, отримуючи гідну фінансову винагороду, зокрема виплату в один мільйон гривень, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії.

Бригада обіцяє братерство, підтримку та можливість зробити внесок у захист країни. Для участі в проєкті молодь закликають звертатися до бригади та долучатися до боротьби за перемогу.