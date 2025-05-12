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Служба на рік: Бригада імені Острозького запрошує молодих патріотів

12.05.2025

Руслан Іннак

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Новини

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30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького запрошує молодь віком від 18 до 24 років приєднатися до своїх лав через проєкт «Контракт 18-24».

Ця добровільна ініціатива пропонує молодим українцям служити в Силах оборони України протягом одного року, отримуючи гідну фінансову винагороду, зокрема виплату в один мільйон гривень, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії.

Бригада обіцяє братерство, підтримку та можливість зробити внесок у захист країни. Для участі в проєкті молодь закликають звертатися до бригади та долучатися до боротьби за перемогу.

Теги: контракт, ЗСУ, 18-24

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