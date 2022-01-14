Менше двох тижнів залишилося до концерта скрипаля-віртуоза Олександра Божика, який відбудеться 21 січня о 19:30 у ДрамТеатрі ім.Т.Шевченка.

Музикант виступатиме у супроводі рок-бенду, повідомляють організатори.

У програмі – найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Coldplay, Queen, Adele, Беz Обмежень, Океан Ельзи та інші. Звучатиме також авторська музика Божика та кавери із проєкту Bozhyk Duo.

Традиційно на гостей концерту чекають шоу-номери, інтерактиви з глядачами та виступ яскравих солістів, імена яких музиканти ще поки не оголошують.

До слова, квиток на концерт Олександра Божика у супроводі рок-бенду – це найкращий подарунок до Новорічних свят. Не пропустіть масштабне музичне дійство на чолі з скрипалем-віртуозом, на якому окрім своїх найкращих номерів музиканти будуть прем’єрити абсолютно нову музику!

Квитки тут:

17:00 – www.bit.ly/3cGILj0

19:30 – www.bit.ly/3r661PJ

Концерти відбудуться з дотриманням карантинних вимог.

Довідка:

Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етно-музика.

Суперфіналіст популярного телешоу “Україна має талант”, рекордсмен “Книги рекордів України”, лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.

Учасник багатьох телевізійних шоу та проєктів, зокрема, одного з найпопулярніших шоу у світі- “Британія має талант”. Після свого феєричного виступу на польському телешоу “Mam talent!” його назвали “Джиммі Хендріксом серед скрипалів”.