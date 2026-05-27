Скільки учасників зареєструвалося та які предмети обирали найчастіше?

Цьогоріч для складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) зареєструвалося понад 355 тисяч людей. Це на 43 тисячі більше, ніж у 2025-му.

За кордоном до НМТ долучаться 18,6 тисячі абітурієнтів.

Найпопулярнішим предметом на вибір стала англійська мова, повідомили у Міністерстві освіти й науки України.

На другому місці опинилася географія (110,8 тисячі), а на третьому – біологія (75,1 тисячі). Така ж трійка лідерів вибіркових предметів була торік.

Природничі науки обирали рідше: фізику – приблизно 11 тисяч, хімію – орієнтовно 3 тисячі учасників.

“Вибір четвертого предмета на НМТ – це ще не остаточне рішення про майбутню професію, так само, як і результат тестування. Адже конкурсний бал розраховується з урахуванням ваги кожного предмета для конкретної спеціальності. Тобто один і той самий результат НМТ може дати різні конкурсні бали – залежно від того, куди подається заява”, – розповів заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко.

Мовами корінних народів чи національних меншин писатимуть тест 518 людей: 497 – угорською, 18 – румунською, 3 – польською.

До 10 травня учасникам тестування надійшли запрошення у персональні кабінети. У них зазначено точну дату, час і місце складання екзамену.

Основна сесія НМТ у 2026 році триває з 20 травня по 25 червня, додаткову проведуть 17-24 липня.