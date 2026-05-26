Скандал навколо Збаразького замку: блогерка заявила про «здирницькі» правила відеозйомки

У соцмережах розгорілася гостра дискусія навколо правил відвідування Збаразького замку, який входить до складу Національного заповідника «Замки Тернопілля». Причиною суперечки стала публікація авторки тревел-каналу «Мандри країною з Лілією Рубан», яка звинуватила адміністрацію історичної пам’ятки у запровадженні «здирницьких» умов для відеозйомки.

За словами Лілії Рубан, під час візиту до замку її команді повідомили про необхідність сплатити 2000 гривень за право відеозйомки.

Мандрівниця наголосила, що знімала контент на звичайний мобільний телефон та не вважає таку діяльність комерційною.

Блогерка зазначила, що вже шість років популяризує українські туристичні локації власним коштом та не має монетизації своїх платформ.

За її словами, створений контент орієнтований, зокрема, на людей, які через фінансові труднощі, інвалідність чи війну не можуть подорожувати Україною особисто.

Через незгоду оплачувати зйомку команда відмовилася від відвідування замку.

У соцмережах виникла гостра дискусія

Після допису блогерки користувачі соцмереж розділилися на два табори.

Частина коментаторів підтримала Лілію Рубан та розкритикувала адміністрацію заповідника.

Серед аргументів:

блогери та тревел-автори забезпечують популяризацію туристичних об’єктів;

звичайним туристам дозволяють фотографувати та знімати на телефони без додаткової оплати;

надмірні вимоги можуть відлякувати відвідувачів та шкодити іміджу замку.

Інші користувачі стали на бік адміністрації.

Вони зазначають, що:

зйомка для блогів та медійних проєктів може мати комерційний характер;

кошти за такі послуги офіційно надходять у касу закладу;

практика платної професійної або комерційної зйомки є поширеною у європейських музеях та історичних об’єктах.

Офіційної позиції заповідника поки немає

Дискусія вийшла далеко за межі обговорення вартості послуг і переросла у ширшу суперечку про туристичну політику, популяризацію культурної спадщини та підходи до управління історичними пам’ятками.

Станом на зараз адміністрація Національного заповідника «Замки Тернопілля» офіційно не коментувала ситуацію.