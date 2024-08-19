Скандал через гучну вечірку в Тернополі: до закладу завітали поліція і ТЦК

17 серпня вечері у тернопільському розважальному закладі “Пляж” влаштували гучну вечірку. Музику було чути на пів Тернополя. І це в час, коли на фронті щодня гинуть кращі сини і доньки України, а до Тернополя регулярно привозять захисників “на щиті”.

Розваги “золотої молоді” викликали справедливе обурення у військових, котрі вже третій рік ризикують власним життям на фронті, а також багатьох цивільних тернополян. Мешканці міста навіть зверталися з цього приводу на лінію “102”.

Правоохоронці виїжджали на місце гулянки. Як повідомили в ГУ НП, з адміністрацією закладу провели профілактичну бесіду. Даний факт зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Працівники поліції проводять перевірку, в рамках якої буде надана правова оцінка діям організаторів заходу.

Начальник обласної поліції Сергій Зюбаненко зазначив, що розуміє обурення тернополян з приводу гучного відпочинку в час війни, і закликав власників розважальних закладів утриматися від організації подібних заходів.

“У суботу, 17 серпня, в одному з розважальних закладів Тернополя відбулася гучна вечірка, яка викликала неоднозначну реакцію серед жителів міста. Я розумію їхнє невдоволення. Наразі поліцейські проводять перевірку цього факту, в рамках якої буде надано правову оцінку діям організаторів заходу.

Зважаючи на події сьогодення, коли наші Герої виборюють незалежність, проведення таких гучних заходів є недоречним. Деякі організатори, прикриваючи благодійними намірами збори допомоги для ЗСУ, спекулюють на цій темі та влаштовують подібні вечірки. Закликаю жителів Тернопільщини утриматися від організації масових заходів і виявити повагу до наших Захисників”, – зазначив Сергій Зюбаненко.

Сьогодні, 18 серпня, до закладу “Пляж” завітали й представники ТЦК у супроводі поліціянтів. Про це повідомило видання “Тернополяни“, яке опублікувало відповідне відео.