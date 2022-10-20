Про те як навчатимуться школярі у Тернополі, повідомив міський голова Сергій Надал.

Осінні канікули для тернопільських школярів розпочнуться на тиждень пізніше. Поки дозволяє температура повітря діти навчатимуться ще тиждень, щоб зекономити на енергоносіях. Це за умови, що не буде критичних ситуацій з електроенергією. Осінні канікули розпочнуться 31 жовтня, — йдеться у повідомленні міського голови.

Нагадаємо, раніше в Тернопільській обласній військовій адміністрації повідомляли, що з 24 жовтня не всі навчальні заклади Тернопільщини підуть на канікули.

Кожна школа самостійно приймає рішення щодо структури навчального року. Про це розповіла директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.