Школяр виготовив 150 окопних свічок для ЗСУ

Орест Стельмащук із Горішньої Вигнанки продовжує допомагати військовим Збройних Сил України із Чортківської громади, підготувавши свій черговий внесок у перемогу.

Раніше він господарював у бабусиному садку, збираючи яблука, малину, смородину, чорницю тощо, продавав на ринку, а кошти передавав на потреби військових.

Цього року він пішов у школу та пропустив сезон збору фруктів, але знайшов інший спосіб бути корисним для ЗСУ. Орест з власної ініціативи вирішив взятись за виготовлення Кілька днів навчався, переглядав відео. А далі протягом двох місяців працював щовечора над втіленням своєї ідеї. У підсумку юний школяр виготовив 150 штук окопних свічок. Волонтери від хлопчика з Горішньої Вигнанки доставлять їх воїнам-землякам на передову.