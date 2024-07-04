Школяр цькував однокласників: суд відхилив апеляційну скаргу матері малолітнього правопорушника

Суддя Тернопільського апеляційного суду розглянув апеляційну скаргу Марії Д. на постанову Тернопільського міськрайонного суду від 2 травня 2024 року. Відповідно до матеріалів справи, у період із 8 жовтня 2023 року по 14 лютого 2024 року малолітній син апелянтки Олександр Т. систематично вчиняв булінг фізичного та психологічного характеру щодо двох своїх однокласників, учнів 3 класу Тернопільської спеціалізованої школи № 7, внаслідок чого заподіяно шкоду їхньому психологічному здоров’ю. Таким чином, Олександр Т. вчинив правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 173-4 КУпАП, та оскільки він не досяг віку, з якого наставала відповідальність, до адміністративної відповідальності притягнули його матір Марію Д.

Постановою Тернопільського міськрайонного суду Марію Д. визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 173-4 КУпАП, і накладено штраф у дохід держави в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн.

Не погодившись із судовим рішенням, Марія Д. подала апеляційну скаргу, в якій просила постанову скасувати та закрити провадження у справі – за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП). Вказала, що не отримала копію судового рішення, тому не знала, у чому обвинувачувалась. Також зазначила, що в протоколі про адміністративне правопорушення не конкретизовано, які саме дії сина кваліфіковано як булінг щодо потерпілих та не вказано наслідки таких дій.

Суддя, проаналізувавши матеріали справи, прийшов до висновку, що суд першої інстанції всебічно, повно та об’єктивно дослідив усі обставини справи і виніс законне рішення.

Так, у суді першої інстанції малолітній потерпілий М. Ю. розповів, що в 2-му класі Олександр Т. разом із В.Ш., С.К. та М.Н. об’єднались у компанію і назвали себе бандою. Вони порушували дисципліну на уроках і словесно ображали дітей. А з початком 2023-2024 навчального року систематично били його та словесно ображали, зокрема, звертались у хамовитій формі, даючи зрозуміти, що він не такий, як усі. Мамі він нічого не розповідав, але через нестерпність ситуації відмовлявся йти до школи. Наприклад, 13 лютого 2024 року на перерві вони оточили його та почали бити, він упав і сильно вдарився об парту. Також часом вони відбирали у нього їжу.

Інший потерпілий, малолітній М. К. у письмових поясненнях зазначив, що з початком 2023-2024 навчального року його однокласники В.Ш., С.К., М.Н. та Олександр Т. на перервах неодноразово словесно ображали його, били руками та копали ногами по тілу. Після зауваження вчителів аби виклику батьків до школи їхня поведінка не змінювалась. Так, 29 листопада 2023 року на перерві вони підбігли до нього в коридорі, почали бити та обзивати, а потім змусили стати на коліна, один із них сів зверху та їздив на ньому. У коридорі були інші діти, тому він почувався принизливо.

Також на Олександра Т. скаржились учні 1 класу: на перервах він заглядав у кабінки туалету та відчиняв двері, обливав дітей водою з крану.

Допитана місцевим судом вчителька з англійської мови розповіла, що через погану поведінку В.Ш., С.К., М.Н. та Олександра Т. було неможливо проводити уроки, на зауваження вони не реагували. Про їхні вчинки вона повідомляла батьків. Класна керівниця проводила бесіди як із хлопцями, так і з їхніми батьками, збирала батьківські збори, проте це не дало позитивного результату. Тому батьки учнів 3-Г класу Тернопільської спеціалізованої школи № 7 написали колективну заяву щодо негативної поведінки учнів Олександра Т., В.Ш., С.К. і М.Н., а директор школи звернулася із заявою до начальника Тернопільського районного управління поліції ГУНП у Тернопільській області та просила розібратись і вплинути на поведінку зазначених учнів через батьків.

Таким чином, наведені докази повністю підтвердили, що Олександр Т. протягом 2023-2024 навчальному року систематичного цькував (учиняв булінг), що виражалося в образах нецензурною лайкою та публічних приниженнях двох своїх однокласників у присутності інших учнів. Зазначені дії могли спричинити шкоду психологічному здоров’ю малолітніх М. Ю. та М. К. Відтак суд першої інстанції дійшов вірного висновку про наявність у діях Марії Д. складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 173-4 КУпАП, і наклав на неї адміністративне стягнення у межах санкції статті та з урахуванням, відповідно до ст. 33 КУпАП, характеру вчиненого правопорушення, особи порушника, ступеню її вини, майнового стану, обставин, що пом’якшують й обтяжують відповідальність. З огляду на наведене, суддя Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу Марії Д. залишив без задоволення, а постанову суду першої інстанції – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.