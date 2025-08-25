Шість ДТП з травмованими трапилися на Тернопільщині цих вихідних

За минулі вихідні поліцейські задокументували шість аварій з потерпілими на Тернопільщині.

Про це повідомили у поліції області.

ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги сталася у селі Озерна Тернопільського району. За попередніми даними, водій спецтранспорту виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ 21099. Внаслідок зіткнення травми отримали водійка та двоє пасажирів Жигулів, серед яких неповнолітній. Потерпілих госпіталізували. У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю. Автомобілі поміщено на спецмайданчик.

Між селами Кам’янки та Хмелиська Підволочиської громади перекидання автомобіля допустив водій транспортного засобу марки «Рено». Як наслідок, до медичного закладу з травмами потрапила пасажирка даного транспортного засобу.

До реанімаційного відділення медичного закладу потрапив мотоцикліст після зіткнення з автомобілем Chevrole. Аварія сталася у Борщеві. За попередніми даними, водій автомобіля, рухаючись по другорядній дорозі до перехрестя із головною, під час повороту виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з мотоциклістом. Проводиться перевірка.

Після ДТП до лікарні з травмами потрапила 15-річна жителька Кременецького району. Зі слів батька потерпілої, на обочині дороги її збив автомобіль марки «Рено». Поліцейські встановили винуватицю аварії. У неї взято забір крові на вміст алкоголю. Транспортний засіб вилучено.

Їзда на скутері обернулася травмами для 13-річного школяра з Чортківщини. Неповнолітній не впорався з керуванням і допустив перекидання двоколісника. З чисельними ушкодженнями хлопця госпіталізували.

Під колеса транспортного засобу потрапили дві дівчинки з Тернополя віком дев’ять та вісім років. Поліцейські встановили, що школярки переходили дорогу, по нерегульованому пішохідному переходу, коли на них наїхав водій автомобіля ЗАЗ. Потерпілим було надано медичну допомогу.

За усіма фактами поліцейські здійснюють перевірки а також закликають учасників дорожнього руху дотримуватися правил та бути обережними.