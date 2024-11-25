Що посіяти в листопаді для раннього врожаю: головні умови для посіву насіння

Основні культури які варто посіяти на городі в листопаді для раннього врожаю весною. Садити городину варто згідно посівного календаря 2024 року у найкращі дні для посіву насіння. Оскільки, посівний календар вказує не тільки на врожайні дні, але й та попередить про неродючі дати на основі фази Місяця і знака Зодіаку, в якому він перебуває.

Як садити кріп в листопаді 2024

Кріп є однією з найпопулярніших культур для посадки в листопаді.

Кріп можна висівати цілий рік. В листопаді важливо дочекатися, поки температура опуститься до +3°C.

Посів густішим шаром дозволяє рослинам швидко вкоренитися і захистити їх від морозів, що забезпечить свіжий урожай зелені вже на початку травня.

Як садити петрушку в листопаді 2024

Петрушка добре переносить холод і витримує морози до -9°C, що робить її ідеальною для осіннього посіву.

Її насіння можна висівати протягом листопада.

Досвідчені дачники радять заглибити насіння на 1-2 см, щоб забезпечити захист від морозу і стимулювати ранній весняний ріст.

Як садити кінзу в листопаді 2024

Коріандр і кінзу також можна висівати у листопаді.

Їхнє насіння краще заглиблювати на 1-2 см, що дозволяє проростати навіть у холодний сезон.

Ці рослини добре приживаються навіть при низьких температурах, а їх свіжа зелень доповнює весняні страви.

Як садити руколу в листопаді 2024

Рукола залишається зеленню на грядках навіть при нульових температурах. Її потрібно садити глибше, ніж інші трави, щоб захистити від морозу. Це дозволить отримати ранній урожай руколи, яка надає неповторного смаку весняним салатам.

Чи можна садити моркву поруч із салатом

Листя салату найчастіше сіють одночасно з морквою під зиму.

Якщо змішати трохи насіння листя салату із морквою, то вже ранньою весною побачимо перші зелені сходи. Ця комбінація дозволяє зібрати свіжий урожай салату вже у березні, тоді як морква продовжує зростати.

Як садити щавель в листопаді 2024

Щавель чудово приживається при холодній погоді і витримує невеликі заморозки. Його насіння заглиблюють на 1 см для кращого укорінення.

Щавель надає весняним стравам приємну кислинку, а також є джерелом вітамінів та мінералів.

Як садити шпинат в листопаді 2024

Шпинат можна сіяти аж до настання морозів.

Насіння шпинату слід садити на глибину 2-3 см, і вже навесні ви зможете насолоджуватися свіжою зеленню.

Це однорічна рослина, яка швидко росте і підходить для осіннього посіву, що дозволяє зібрати урожай шпинату навіть раніше.