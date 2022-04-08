До 65-річниці створення виконком Тернопільської міськради дозволив Тернопільському медичному університету ім. І. Горбачевського встановити меморіальну таблицю, приурочену цій даті, на фасаді будинку за адресою: вул. Ю. Словацького, 2.

У Тернополі пропонують парк Слави перейменувати на честь Героїв сучасності – таку петицію зареєстрував 1 квітня у Тернопільській міській раді Юрій Мороз. Зокрема, у тексті петиції автор зазначає: «У нашому місті є дуже гарний парк Слави. Але в ньому немає жодного пам’ятника героям Небесної сотні. Немає жодного пам’ятника героям теперішньої війни з московитами. Можливо, настав час змін? Пропоную наш парк Слави присвятити нашим героям, а не солдатам червоної армії».

До речі, на початку минулого місяця у Збаражі з постаменту зняли танк – пам’ятник радянської доби, який перемістили на територію Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Його використовуватимуть як тренажер для навчання. Ймовірно, на цьому місці в мирний час може з’явитись… фонтан.

А у Тернополі пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою. Тернополянин, якого затримали поліцейські, пояснив, що облив пам’ятник, щоб привернути увагу до питання демонтажу цього об’єкта.

Також нещодавно правоохоронці затримали вандалів, які пошкодили пам’ятник Степану Бандері наприкінці минулого року і встановили посередника – спортивного тренера з Ірпеня, який допомагав в організації схожих злочинів у інших містах. За іронією долі, цього посередника вбили московські окупанти.