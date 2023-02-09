Що має вміти професійний плиточник

Ремонт будь-якого приміщення передбачає залучення різних спеціалістів. Якщо в плануванні задумане укладання плитки, то знадобиться відповідний майстер. Плиточник може працювати у будівельній бригаді або виконувати індивідуальні замовлення.

Професіонал своєї справи має безліч навичок, які напрацьовує протягом багатьох років. Щоб знайти справжнього майстра, який виконує свою роботу якісно, ​​можна заглянути на kabanchik.ua/rabota/tag/plitochnik, де розміщено багато оголошень виконавців. Платформа пропонує безліч варіантів на будь-який бюджет і локацію.

Навички професійного плиточника

На перший погляд, може здатися укладання плитки дуже простим. Але насправді це багатоетапний процес, що передбачає підготовку основи, монтаж і затирання швів. Щоб кожен з етапів був виконаний на високому рівні, необхідний не лише досвід, а й володіння різними інструментами.

Що має знати справжній майстер:

розумітися на видах матеріалів;

способи розмітки;

методи укладання різних типів плитки;

правила ремонту та заміни окремих фрагментів.

Крім того, плиточник повинен уміти:

користуватися інструментами: болгаркою, дрилем, плиткорізом;

шпаклювати та штукатурити при необхідності;

робити стяжку для вирівнювання поверхонь;

готувати різні види розчинів та підбирати їх під певні умови;

Професіонал має точний окомір, творчий потенціал, креативність мислення, завжди в курсі нових трендів та технік.

Як вибрати майстра-плиточника

Купуючи дорогу плитку, власник будинку, квартири або офісу представляє вишуканий інтер’єр, який вдасться створити за допомогою придбаного матеріалу. Однак, навіть найвитонченіша плитка не радуватиме око, якщо її встановлять неправильно. Перекоси, криві шви різної товщини та маса дорізів виглядають неестетично і гроші будуть витрачені даремно. Вибрати кваліфікованого майстра можна на сайті Кабанчик за такими ознаками:

ціна – професіонал чітко оцінює свою роботу, економити на новачках не варто;

портфоліо – варто заздалегідь ознайомитися з відгуками попередніх клієнтів, фотографіями робіт, рейтингом та стажем роботи;

набір інструментів – якщо до вас прийшов майстер із кривим шпателем та брудним відром – відмовтеся та пошукайте іншого;

візуальна оцінка – не зайвим буде оцінити зовнішній вигляд плиточника, його акуратність та ввічливість.

Варто заздалегідь обговорити можливі проблеми, форс-мажори, зрив термінів, недоопрацювання та їхнє усунення. Профі дає гарантію на монтаж, працює з якісними матеріалами та розчинами. Замовника повинні насторожити деякі фактори:

відсутність інструменту;

робота без вимірів;

прохання докупити матеріал;

недбале ставлення до сантехніки та меблів під час роботи.

Визначити дійсно хорошого майстра можна за різними ознаками, вони можуть бути індивідуальними у кожному окремому випадку. Не варто соромитися розпитувати про всі дрібниці, які турбують, адже ви платите свої гроші і хочете отримати гарантії.