Ще одна болюча втрата: під Бахмутом загинув воїн з Тернопільщини

Трагічна звістка з фронту знову сколихнула Тернопільщину. На Донеччині загинув воїн, якого понад рік вважали безвісти зниклим, Михайло Караван.

Про загибель захисника повідомили у Борсуківській громаді.

“Солдат КАРАВАН Михайло Миколайович (20.11.1985) із с. Снігурівка, який вважався безвісти зниклим, загинув 12 червня 2023 року. Механік-водій гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А****, загинув в ході ведення бойових дій зі збройними формуваннями російської федерації, поблизу нп. Яковлівка Бахмутського району Донецької області, — йдеться в повідомленні.