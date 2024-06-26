Шазрайка з Тернопільщини: Комусь обіцяла роботу в Нідерландах, комусь – перевезти тварин у Німеччину

Раніше судима 31-річна жителька села Пищатинці обманювала людей, обіцяючи їм різноманітні послуги за кордоном. Не виконавши домовленостей, відмовлялася повертати кошти.

За словами заступника начальника відділення поліції №1 міста Борщів Івана Озимка, підозрювана вже неодноразово потрапляла у поле зору правоохоронців за вчинення шахрайських дій. У рамках нового кримінального провадження слідчі встановили її причетність ще до шести злочинів, пов’язаних із шахрайством. Зловмисниці оголошено підозру відповідно до частини 2 статті 190 (шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

До поліцейських із заявою звернулася одна з потерпілих і повідомила про те, що жителька села Пищатинці видурила у неї майже 70 тисяч гривень, обіцяючи офіційне працевлаштування в Нідерландах. Зловмисниця декілька разів вимагала кошти, проте умов не виконала і грошей не повертає. У ще однієї потерпілої фігурантка видурила чималу суму за перевезення тварин до Німеччини. Як правило, вона знаходила «клієнтів» через соціальні мережі, розміщуючи оголошення про надання різних послуг.

Санкція інкримінованої зловмисниці статті передбачає до трьох років позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.