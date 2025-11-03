Шахраї видурили у жительки Тернопільщини понад 100 тисяч гривень

30-річна мешканка міста Заліщики стала жертвою шахраїв, які під приводом відкриття нового кредитного рахунку в банку оформили кредит на її ім’я та заволоділи грошовими коштами.

Як встановили правоохоронці, зловмисники відкрили рахунок від імені потерпілої, після чого незаконно перерахували отримані кошти у сумі 102 960 гривень – чотирма транзакціями на рахунок іншого банку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до шахрайських дій, та з’ясовують усі обставини події.

Правоохоронці нагадують: не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, паролі з SMS чи мобільних додатків.

Представники банків ніколи не запитують конфіденційну інформацію телефоном чи в месенджерах.

Якщо ви стали жертвою шахрайства або помітили підозрілі фінансові операції — негайно звертайтеся до поліції або телефонуйте на лінію 102.