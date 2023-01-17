Шахраї пропонують Тернополянам гроші й обдирають до нитки

Тернополяни оформляють грошову допомогу від держави, а потрапляють у шахрайські тенета. Відтак правоохоронці продовжують документувати факти шахрайств, пов’язаних з привласненням грошових коштів з чужих банківських рахунків.

Аферисти створюють різноманітні сайти та публікації в соціальних мережах з інформацією про виплату грошової допомоги. При тому вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання коштів. За посиланням пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки – нібито для зарахування грошей.

У поліції наголошують: у таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані, автоматично передають їх шахраям. Останні без труднощів привласнюють гроші.

Від такої афери потерпіла 51-річна жителька Чортківського району. Жінка знайшла інформацію про можливість оформлення грошової допомоги від міжнародної організації. І як тільки зробила все, як це було вказано в дописі, отримала сповіщення про списання власних заощаджень в розмірі 3264 гривень.

Інша заявниця хотіла отримати фінансову підтримку від держави під час воєнного стану – натомість втратила 23 тисячі гривень.

За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Кіберполіцейські вкотре закликають бути пильними та радять отримувати інформацію, а надто з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Уважно перевіряйте URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та вводити реквізити платіжних карток на незнайомих чи підозрілих вебсайтах.