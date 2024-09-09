Шахраї ошукали жительку Тернопільщини на 127 тисяч гривень

Поліцейські встановлюють особу шахрая, якому жителька Тернопільщини за нереальне авто перерахувала понад 127 000 гривень.

Співробітники Заліщицького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканки Товстенської громади. Аферист пообіцяв потерпілій пригнати автомобіль з-за кордону і як наслідок – збагатився на чималі гроші, повідомляють правоохоронці.

Поліцейські встановили, що жінка в одній із соціальних мереж знайшла оголошення, де пропонували бажану машину за привабливою ціною. Зв’язавшись з продавцем, вони обумовили умови покупки авто. Аферист попросив передоплату, начебто за доставку та інші послуги. Заявниця здійснила декілька транзакцій на вказані банківські рахунки. Торгівець транспортний засіб не відправив, кошти не повернув й перестав виходити на зв’язок.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття кримінального правопорушення.

Співробітники поліції закликають громадян перевіряти пропозиції з низькою ціною і в жодному випадку не перераховувати гроші наперед незнайомцям. Оплачуйте товар лише після його отримання. Не довіряйте випадковим людям та сумнівним оголошенням у соціальних мережах.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.