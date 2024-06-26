«Сезон» ботулізму: як захиститися від небезпечної недуги

16 людей потрапили до лікарень із діагнозом ботулізм лише у травні цього року. Випадки хвороби зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій областях та у самому Києві. На щастя, у нашій області за останній час ботулізму не виявляли. Ймовірною причиною недуги стали домашні паштети, вʼялена риба та мʼясо. За словами лікарів, саме у травні-червні в Україні настає «сезон» ботулізму, а кількість випадків різко зростає. Як розпізнати хворобу та якою є профілактика?

Що таке ботулізм?

Ботулізм – це важке харчове отруєння, яке може закінчитися смертю. Викликає захворювання токсин, який продукує бактерія Clostridium botulinum. Вона живе в м’ясних, рибних, грибних чи овочевих консервах, виготовлених в домашніх умовах, в’яленому м’ясі чи рибі, у будь-яких виробах з м’яса. Ботулінічний токсин блокує сигнал до скорочення м’язів і викликає їхній параліч. Саме у разі повного паралічу дихання людина може загинути. Так, минулого року 5 людей померли внаслідок ботулізму, а загалом у 2023-му захворіли 85 українців, зокрема, 4 дитини.

Інкубаційний період ботулізму триває від 2 годин до 10 днів, найчастіше 8-36 годин. У недужого виникає м’язова слабкість (важко рухатися, говорити, дихати), сильно виражена сухість у роті, нечіткий зір (немов «сітка» або «туман» перед очима) також при ботулізмі може почати двоїтись в очах. Врятувати хворого може своєчасне введення сироватки. Нині, за словами лікарів, вона є у всіх областях України.

До речі, від ботулізму немає імунітету, і люди, які вже раз перенесли недугу, можуть захворіти знову.

Правила безпеки

Токсин, що викликає ботулізм, не можна визначити за кольором або смаком. А їжа зі збудником ботулізму не змінює зовнішнього вигляду. Тому зрозуміти, які саме продукти заражені – неможливо. Навіть, якщо провести лабораторний аналіз. Зокрема, це стосується риби. Адже, як пояснює заступниця генерального директора Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Наливайко, збудник може бути у будь-якій частині рибини.

«У нас навіть колись був випадок такий, що жінка відкрила консерву домашню і дала своїй сім’ї. І якраз той шматочок, який вона з’їла зверху, був заражений і вона захворіла. Тобто, він має таку властивість локалізуватися десь в одному місці», – розповіла Наливайко.

Тому єдиний спосіб не захворіти на ботулізм – дотримуватись правил безпеки. Та ретельно обробляти продукти, у яких можуть міститися токсини, констатують у розповідає Центрі громадського моніторингу та контролю.