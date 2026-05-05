«Самбір–Нива-2» зазнав поразки з розгромним рахунком

1 травня у 29-у турі другої ліги групи А «Самбір–Нива-2» зустрічався в гостях із стрийською «Скалою 1911» та поступився з рахунком – 5:1.

Незважаючи, що поєдинок через підготовку стадіону в Стрию проходив у Самборі, футболісти «Скали 1911» вже у першому таймі мали ігрову перевагу двічі відзначившись у воротах «Самбора–Ниви-2».

На 17-ій хвилині матчу Руслан Мальський з лівого флангу ввійшов у штрафний майданчик, віддав передачу в район одинадцятиметрової позначки на Романа Лісовика, і той відкрив рахунок – 1:0. Наприкінці першого тайму після передачі Лісовика Ян Каранга реалізував вихід віч-на-віч із воротарем тернополян Борисом Артемом – 2:0.

На початку другого тайму «Самбір–Нива-2» спробував переломити хід поєдинку й на 48-й хвилині Антон Дудік скоротив відставання своєї команди до мінімуму, вдало зігравши на добиванні – 2:1.

Тернопільські футболісти продовжували небезпечно атакувати. Мали можливість зрівняти рахунок Дмитро Дударєв, Максим Крамарчук, Богдан Бідзінський. Але є така приказка у футболі: «Не забиваєш ти – забивають тобі». Тож на 74-ій хвилині ударом зі штрафної дубль до свого активу записав Каранга – 3:1. Під завісу зустрічі команда зі Стрия довела справу до розгрому: спочатку Мальський скористався помилкою воротаря – 4:1, а через дві хвилини на 89-й Кравченко пробивши з-за меж штрафного майданчика встановив остаточний рахунок– 5:1.

Після 26-ти поєдинків «Самбір–Нива-2» має в активі 44 очки і опускається на 5-ту сходинку турнірної таблиці.

ФК «Скала 1911» (Стрий) – ФК «Самбір–Нива-2» (Тернопіль) – 5:1 (2:0).

Голи: Р. Лісовик (17), Ян Каранга (38, 74), Р. Мальський (87), Я. Кравченко (89). – Дудік (48).

Самбір-Нива-2: А. Борис, В. Матусевич (М. Кицун, 53), М. Мудрий, М.-Л. Шута, Н. Ващишин В. Садовнік (Ю. Михайлів, 53), Д. Дударєв (Б. Бідзінський, 65), В. Романюк, М. Лехів (В. Мендрук, 46), М. Крамарчук, А. Дудік. Заміна: О. Доброштан. Тренер: Р. Марич.

У наступному турі, 6-го травня, «Самбір–Нива-2» прийматиме київський «Атлет».