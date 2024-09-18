Руслан Кулик: “Міжнародне співробітництво як запорука відбудови України!”

У Карпачі, Нижня Сілезія, Республіка Польща завершився 33-й Економічний форум. За три дні зустрічей та дискусій відбулося понад 500 заходів, які відвідали майже 6 тис. гостей, серед яких представники політики, бізнесу, науки та державного управління.
Це була одна з найважливіших економічних подій у Центральній та Східній Європі, а головними темами були: міжнародна безпека в контексті війни в Україні, побудова екологічного майбутнього, нове лідерство, цифрова трансформація Європи та інвестиції для сталого розвитку.
Цьогорічний Форум проходив під гаслом «Час нових лідерів: будуємо майбутнє разом».
Українська делегація налічувала біля двох сотень представників – це парламентарі, представники органів місцевого самоврядування, бізнесмени та громадські діячі.
На запрошення організаторів участь у Форумі взяли й представники Тернопільщини. Зокрема Руслан Кулик – начальник відділу міжнародного співробітництва та промоції області Тернопільської обласної ради, який під час виступу у панельній дискусії на тему: “Міста та регіони-побратими. Інвестиції та співробітництво в спільних інтересах” презентував потенціал Тернопільської області, розказав про міжнародну співпрацю громад краю та їхню участь у міжнародних проектах.
Коли ми говоримо про відбудову України під час війни, нам важливо говорити не про відбудову, а про побудову нової України. Тому треба брати все найкраще з різних країн і привозити в Україну. У Тернопільській області 55 громад. На жаль, не кожна з них має партнера за кордоном. Чому? Більшість з них – це сільські громади. І ми самі розуміємо, що партнерів для сільської місцевості знайти дуже важко, – зазначив Руслан Кулик. – Проте ми не здаємось і шукаємо міцну основу, платформу для тих громад, які могли б об’єднатися. Наприклад, ми шукаємо, хто з відомих людей є уродженцями цієї, чи іншої території. Вивчаємо геральдику сіл, географічні назви та порівнюємо їх із подібними географічними назвами чи емблемами за кордоном, зокрема в Польщі, Німеччині чи країнах Балтії, щоб створити основу для співпраці. Крім того, це також може бути основою для спільних проектів, тому що, коли ми говоримо про міжнародну співпрацю, нас не цікавить співпраця, в якій голова гміни чи міський голова відвідують один одного раз-два на рік. Ми зацікавлені в реальних спільних проектах, в яких наші муніципалітети могли б брати участь з іноземними партнерами для залучення іноземного капіталу в розвиток своїх громад.
«Україна є кандидатом у члени Європейського Союзу і від територіальних громад залежить те, наскільки ми, як країна, будемо розвиватися, наскільки країна буде демократичною. І рухаючись до ЄС, громади повинні адаптуватися, навчитися використовувати інструменти ЄС, навчитися комунікувати, налагоджувати партнерства, щоб обмінюватися досвідом, знаннями. Сподіваємося, що після нашої спільної перемоги наше міжнародне партнерство продовжить розвиватися. І це буде основою для спільного будівництва нової європейської України за найкращими принципами Європейського Союзу», – підсумував Руслан Кулик.