Руслан Кулик: “Міжнародне співробітництво як запорука відбудови України!”

У Карпачі, Нижня Сілезія, Республіка Польща завершився 33-й Економічний форум. За три дні зустрічей та дискусій відбулося понад 500 заходів, які відвідали майже 6 тис. гостей, серед яких представники політики, бізнесу, науки та державного управління.

Це була одна з найважливіших економічних подій у Центральній та Східній Європі, а головними темами були: міжнародна безпека в контексті війни в Україні, побудова екологічного майбутнього, нове лідерство, цифрова трансформація Європи та інвестиції для сталого розвитку.

Цьогорічний Форум проходив під гаслом «Час нових лідерів: будуємо майбутнє разом».

Українська делегація налічувала біля двох сотень представників – це парламентарі, представники органів місцевого самоврядування, бізнесмени та громадські діячі.

На запрошення організаторів участь у Форумі взяли й представники Тернопільщини. Зокрема Руслан Кулик – начальник відділу міжнародного співробітництва та промоції області Тернопільської обласної ради, який під час виступу у панельній дискусії на тему: “Міста та регіони-побратими. Інвестиції та співробітництво в спільних інтересах” презентував потенціал Тернопільської області, розказав про міжнародну співпрацю громад краю та їхню участь у міжнародних проектах.