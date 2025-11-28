Розбудова ветеранського простору Тернопільщини – серед пріоритетних завдань Тернопільської обласної ради

Повномасштабна війна змінила життя кожного українця. Вона змусила нас по-новому подивитися на власну державу, на цінність свободи, на силу єдності та взаємної підтримки. Перебудувалися громади, трансформувалися державні інституції, змінилися суспільні пріоритети та щоденні звички. Українці стали більш згуртованими, відповідальними й готовими допомагати одне одному. Але найбільше ці зміни торкнулися тих, хто тримає оборону країни, – наших Захисників. Тисячі чоловіків і жінок, повертаючись додому після служби, потребують не лише поваги й вдячності, а й реальної підтримки, зрозумілих сервісів та безпечної зони для відновлення. Саме тому питання підтримки ветеранів та розвитку обласного ветеранського простору нашої області стало одним із головних напрямів у роботі Тернопільської обласної ради.

Так, у грудні 2024 розпочала роботу комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони «Ветеранський простір». Метою її діяльності є ефективна суспільна та економічна реінтеграція і реадаптація ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, рідних загиблих Захисників України та зниклих за особливих обставин, надання послуг з підтримки військовослужбовців під час їх переходу від військової служби до цивільного життя, а також сприяння в забезпеченні заходів з територіальної оборони, мобілізації, зміцнення обороноздатності держави.

Сьогодні команда «Ветеранського простору» складається з майже 70 фахівців, з яких 28 – учасники бойових дій або члени їхніх родин, які працюють у переважній більшості громад області.

Комунальна установа здійснює широкий спектр завдань, що охоплюють інформаційно-консультаційну підтримку, комплексну допомогу у правовій, соціальній, психологічній, медичній, реабілітаційній та освітній сферах, а також супровід у питаннях зайнятості, отримання грантів, оформлення документів і забезпечення житлом чи земельними ділянками. «Ветеранський простір» надає правничі послуги, забезпечує фізкультурно-спортивну реабілітацію та професійну адаптацію, включно з розвитком цифрових навичок, організовує дозвілля, просвітницькі заходи, тренінги та програми активного відпочинку. Створює умови для саморозвитку ветеранів, підтримує військовослужбовців у переході до цивільного життя, розвиває міжнародне й міжрегіональне ветеранське співробітництво, проводить національно-патріотичні заходи та долучається до забезпечення потреб територіальної оборони й підтримки військових частин, що діють на території області.

Нещодавно до Тернопільської обласної ради надійшов цілий ряд звернень від громадських ветеранських організацій та спілок щодо роботи виконувача обов’язків директора «Ветеранського простору». А Рада ветеранів Тернопільської області звернулася з клопотанням про призначення на цю посаду знаного в області ветерана російсько-української війни – Дмитра Харчука.

Зважаючи на важливість і першочерговість кадрових питань, пов’язаних з діяльністю установи, що працює у сфері підтримки ветеранів, у Тернопільській обласній раді оперативно відбулося засідання постійної комісії з питань соціального захисту населення та учасників АТО/ООС і членів їх сімей. Розглянувши клопотання Ради ветеранів Тернопільської області та заяву голови громадської організації «Рух ветеранів Лановеччини» Дмитра Харчука, депутати вирішили підтримати його кандидатуру на посаду виконувача обов’язків директора «Ветеранського простору».

А сьогодні, 28 листопада, підписано відповідне розпорядження, яким Дмитра Харчука призначено виконувачем обов’язків директора комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони «Ветеранський простір».

Щодня лави ветеранів поповнюються тими, хто пройшов крізь найважчі випробування, захищаючи державу ціною власного здоров’я, сил і, часто, – ціною втрати побратимів. Їх повернення до звичайного, мирного життя потребує не лише часу, а й комплексної допомоги. Саме тому створення гідних умов для підтримки ветеранів – одне з ключових завдань органів місцевого самоврядування. А розбудова сучасної системи ветеранських сервісів – це не лише питання соціальної політики, а елемент національної безпеки та стійкості України.