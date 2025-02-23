Роман Полікровський: про сім’ю, чесну владу та як його хотіли вивезти в ліс

Міський голова Збаража Роман Полікровський дав інтерв’ю для YouTube-каналу “Християни для України”, де розповів про свою родину, яка постраждала від радянських репресій, віру в Бога, принципи керування містом та інвестиційні перспективи громади.

Родина мера по обох лініях зазнала переслідувань з боку радянської влади. Дідусь Полікровського був вивезений до Сибіру і відбував покарання в концентраційних таборах. У той час енкаведисти вбили бабусю мера, коли його мамі було лише півтора року.

Роман Полікровський має дві вищі освіти і зараз пише дисертацію. Свій трудовий шлях він розпочав електромонтером у центральній районній лікарні Збаража, проходячи альтернативну службу.

Після лікарні він працював приватним підприємцем і менеджером автосервісу. Полікровський наголосив, що ніколи не приховує свого шляху і завжди поважає людей різних професій, оцінюючи їх не за посадою, а за моральними якостями.

За десять років на посаді мера Полікровському жодного разу не пропонували хабарів. Він пояснює це своєю чіткою позицією, яку він озвучив з перших днів роботи.