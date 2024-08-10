Робили «розтяжки» поблизу будинків та авто підприємців: у Тернополі судитимуть двох рецидивістів

У Тернополі судитимуть двох осіб за вимагання грошей у підприємців із погрозами вбивства та насильства.

Згідно з обвинувальним актом, який скерували до суду, двоє тернополян протягом 2020–2023 років систематично вимагали від підприємців суми від 85 тисяч доларів США до 250 тисяч євро. Вони погрожували вбивством родичів жертв через численні смс-повідомлення.

Для підтвердження своїх погроз, обвинувачені використовували вибухові пристрої, зокрема «розтяжки» на основі ручної гранати Ф-1, які встановлювали поблизу будинків постраждалих або на їхніх автомобілях. В результаті детонації постраждало майно потерпілих.

Одному з обвинувачених обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі на майно обвинувачених накладено арешт на суму 2,2 мільйона гривень.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура