Роботодавці Тернопільщини шукають працівників на некваліфіковану роботу

Найбільше потрібні підсобники, для них було 86 вільних робочих місць. 52 вакансії – для прибиральників службових та виробничих приміщень, територій, 29 – укладальників-пакувальників, 20 – робітників з благоустрою, 14 – сторожів, 12 – вантажників.
Найбільшу зарплату пропонували приймальникам товарів – 11,1 тис. грн, швейцару – 10,1 тис. грн, монтувальнику шинопневматичних муфт та вибірнику – по 10 тис. грн, укладальникам хлібобулочних виробів – 9,5 тис. грн, прибиральникам виробничих приміщень – 9 тис. грн.
Такі вакансії мають попит серед безробітних, відтак досить швидко укомплектовуються.
Фахівці служби зайнятості все ж таки радять розвивати професійні навички, до яких є здібності. Курси та стажування, у тому числі за спрямуванням служби зайнятості, підвищать шанси отримати бажану роботу.
За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil), на «гарячі» телефонні лінії Тернопільського обласного центру зайнятості 0635765756, (0352) 23-51-95, з питань профнавчання – (0352) 52-55-57/