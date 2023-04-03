Роботодавці Тернопільщини шукають працівників на некваліфіковану роботу

Упродовж початку 2023 року 13% вакансій, які подали роботодавці у Тернопільський обласний центр зайнятості, – пропозиції роботи для осіб без кваліфікації (для підсобників, прибиральників, укладальників-пакувальників, робітників з благоустрою, сторожів, вантажників, кухонних робітників, чергових по гуртожитку, двірників, робітників з обслуговування будинків та прибудинкових територій та ін.). Пропонована зарплата – до 11 тис. грн.

Найбільше потрібні підсобники, для них було 86 вільних робочих місць. 52 вакансії – для прибиральників службових та виробничих приміщень, територій, 29 – укладальників-пакувальників, 20 – робітників з благоустрою, 14 – сторожів, 12 – вантажників.

Найбільшу зарплату пропонували приймальникам товарів – 11,1 тис. грн, швейцару – 10,1 тис. грн, монтувальнику шинопневматичних муфт та вибірнику – по 10 тис. грн, укладальникам хлібобулочних виробів – 9,5 тис. грн, прибиральникам виробничих приміщень – 9 тис. грн.

Такі вакансії мають попит серед безробітних, відтак досить швидко укомплектовуються.

Фахівці служби зайнятості все ж таки радять розвивати професійні навички, до яких є здібності. Курси та стажування, у тому числі за спрямуванням служби зайнятості, підвищать шанси отримати бажану роботу.