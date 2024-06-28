Результати матчів чемпіонату області з футболу

23 червня відбулося сім поєдинків вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати зіграних матчів.

Вища ліга. 8 тур. Друге коло

«Поділля» (Велика Березовиця) – «Медобори» (Зелене) – 0:2 (0:0).

«Дністер» (Заліщики) – «Агрон» (Великогаївська громада) – 0:2 (0:1).

«Галич» (Збараж) – «Колос» (Бучач) – 1:1 (1:0).

У 9 турі 30 червня «Дністер» прийматиме «Медобори», «Поділля» – «Галич, а «Колос» – «Борщів».

Перша ліга. 7 тур

«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 0:2 (0:2).

«Вікнини» (Вікно) – «Поділля» (Васильківці) – 1:3 (0:1).

«Проф-Агро» (Кременець) – ФК «Трибухівці» – 2:2 (1:1).

ФК «Збараж» – «Зелені леви» (Почаїв) – 2:1 (0:0).