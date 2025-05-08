Рейтинг прозорості міст-2024: Тернопільська міська рада зробила офіційну заяву

«Тернопільська міська рада протягом багатьох років послідовно працює над підвищенням прозорості, відкритості та доступності публічної інформації. Ми активно впроваджуємо електронні сервіси, відкриті дані та інструменти електронної демократії, і будемо продовжувати вдосконалювати ці процеси в інтересах мешканців громади».

Як зазначають у міській раді, Тернопіль минулого року був визнаний Transparency International Ukraine у рейтингу міст «Прозорим містом», а у попередні роки займав лідерські позиції у рейтингуванні.

Як мовиться у заяві, у різні роки Тернопіль неодноразово здобував визнання у сфері цифровізації, прозорості та відкритості з боку державних, всеукраїнських та міжнародних інституцій. Зокрема, місто отримало відзнаку «Дієва громада» від Міністерства цифрової трансформації, було серед лідерів з використання електронних консультацій за дослідженням програми EGAP, здобувало нагороди на міжнародному форумі Kyiv Smart City Forum, входило до числа лідерів у рейтингу «Індекс конкурентоспроможності обласних центрів», а також перемагало в номінаціях премії Open Data City Award тощо. Ці відзнаки лише підтверджують сталість роботи щодо розвитку відкритого врядування у місті.

«Ми вдячні організації Transparency International Ukraine за багаторічну співпрацю. Організація зверталася у міську раду Тернополя з офіційним запитом, завдяки якому було встановлено, що саме неналежний контроль за виконанням завдань та функцій, неналежна організація співпраці з структурними підрозділами міської ради призвела до опублікування/поширення інформації, яка не була перевірена не предмет її відповідності фактичним обставинам», – наголошують у повідомленні.

Хоча Тернопіль не зможе брати участь у Рейтингу прозорості 2024, міська рада продовжуватиме активно розвивати інструменти публічного доступу до інформації: «Ми сподіваємося, що виправлення виявлених недоліків та вдосконалення наших інформаційних процесів дозволить Тернополю знову брати участь у рейтингуванні наступного року та демонструвати високі стандарти прозорості. Місто публікує нормативно-правові акти, звіти, проводить трансляції засідань ради, виконавчого комітету, депутатських комісій, забезпечує відкриті конкурси на заміщення вакантних посад, працює з відкритими даними, електронними аукціонами тощо».

Тернопільська міська рада відкрита до діалогу, готова до конструктивної співпраці з усіма громадськими організаціями та продовжить курс на прозорість, відкритість і підзвітність перед громадою.

Раніше ми писали про те, що програма «Прозорі міста» позбавила місто Тернопіль статусу та місця в Рейтингу прозорості 100 міст 2024 року. Відомо, що під час оцінювання аналітики програми встановили, що Тернопільська міська рада надала завідомо неправдиву інформацію, а вміст публікацій на сайті міської ради було підмінено, очевидно, задля отримання додаткових балів.