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Раптово обірвалося життя поліцейської з Тернопільщини

28.10.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У понеділок, 28 жовтня, раптово обірвалося життя співробітниці Зборівського відділення поліції Оксани Чаплі.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Як розповіли колеги, Оксана Чапля розпочала службу в органах внутрішніх справ у 2000 році. Вона була відповідальною, старанною, чуйною та щирою людиною, завжди сумлінно виконувала свої службові обов’язки.

Без матері залишилося двоє неповнолітніх дітей.

“Висловлюємо щирі співчуття родині Оксани з приводу цієї непоправної втрати”, – ідеться у зверненні поліції.

Теги: Тернопільщина, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, померла поліцейська

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