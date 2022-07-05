Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 5 липня о 17:30:

– у ці вихідні на Тернопільщині з робочим візитом на Тернопільщині перебувала міністр оборони Чеської республіки Яна Чернохова та посол Чехії в Україні Радек Матула.

Під час зустрічі обговорили питання підтримки військових та громадян, які через бойові дії втратили домівки.

– разом з Parimatch Foundation Ukraine вдалося організувати оздоровлення для 55 діток. Це діти внутрішньо переміщених осіб та загиблих у російсько-українській війні захисників. Частину літніх канікул вони проведуть за кордоном – на острові Кіпр та гірській місцевості на Закарпатті. Це лише перший етап оздоровлення. В планах організувати кілька заїздів;

– цього року працюватимуть літні табори й на Тернопільщині. Оздоровчі заклади вже пройшли перевірку. За гроші обласного бюджету планують оздоровити майже 800 дітей. У першу чергу це будуть діти учасників російсько-української війни;

– у Тернополі запрацювала літня мовна школа з вивчення англійської для дітей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Проект вдалося реалізували завдяки благодійникам та за сприяння Тернопільської ОВА. Наразі триває навчання першої зміни дітей. Планується, що таких змін буде кілька;

– деякі підрозділи спеціального призначення поліції повернулись додому для допомоги підрозділам територіальної оборони в формуванні оборонних заходів;

– переселенців, які отримують виплати на Тернопіллі, а самі повернулися додому, перевірять правоохоронці;

– 1200 повісток отримали порушники комендантської години на Тернопільщині, серед них одна жінка;

– 14 водіїв напідпитку зупинили за ніч правоохоронці області, авто забрали. Загалом, на арештмайданчик уже забрали 450 автівок.