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П’ятьох паліїв трави виявили у Тернопільській громаді

30.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Впродовж минулого тижня правоохоронці проводили рейди на території Тернопільської громади з метою виявлення випадків спалення залишків природної рослинності.

Про це розповіли у міській раді.

Інспектори відділу контролю за правопорушеннями управління муніципальної інспекції, спільно з поліцейським офіцером громади СВГ ВП ПП Тернопільського районного управління поліції під час перевірок виявили п’ять фактів спалення рослинності та інших побутових відходів.

” За результатами рейдів, два порушення задокументовано адміністративними протоколами, які будуть передані до Державної Екологічної Інспекції для подальшого розгляду. У кожному випадку з порушниками було проведено профілактичну бесіду щодо відповідальності за такі дії. Роботи з виявлення подібних порушень триватимуть до кінця осіннього періоду,” – йдеться у повідомленні.

Управління муніципальної інспекції звертається до мешканців Тернопільської громади з проханням повідомляти про правопорушення, зокрема випадки спалення рослинності.

Джерело: ТМР

Теги: Тернопільська громада, палії трави

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