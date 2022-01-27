45 українських атлетів змагатиметься на Зимовій Олімпіаді в Пекіні. Виступатимуть вони у дванадцяти видах спорту із 15-ти можливих, – повідомляє НОК України. У складі збірної на Зимові Олімпійські ігри-2022 братимуть участь п’ятеро тернопільських спортсменів.

Так, у біатлоні спортивну честь нашої держави відстоюватимуть Дмитро Підручний серед чоловіків та Олена Білосюк (Підгрушна) серед жінок. У санному спорті виступлять кременчани Андрій Мандзій (одиночні сани, чоловіки) та Юліанна Туницька (одиночні сани, жінки). У лижному двоборстві єдиним у складі нашої команди буде кременчанин Дмитро Мазурчук, і це для спортсмена дебют на Олімпійських іграх (в 2016-му він представляв Україну на Юнацьких Олімпійських іграх – фінішував сьомим у лижному двоборстві).

Додамо, що двоборець з Кременця Віктор Пасічник, який брав участь в Олімпіадах у Сочі в 2014-му та Пхьончхані в 2018-му, цього разу увійшов до резервного списку спортсменів. У складі резерву і екс-тернополянка, яка зараз виступає за Закарпаття, – біатлоністка Анастасія Меркушина. Як повідомляє НОК України, заміни у випадку хвороби можуть проводитися до 1 лютого.

До слова, для біатлоністки Олени Білосюк (Підгрушної) це вже четверта олімпіада (Ванкувер-2010, Сочі-2014, Пхьончхан-2018). В 2014 році у Сочі нашій землячці вдалося завоювати титул олімпійської чемпіонки, здобувши золото в естафетній гонці 4 по 6 км разом із колегами по команді Юлією Джимою, Вітою та Валею Семеренко. До речі, Юлія Джима та Валентина Семеренко увійшли до складу жіночої команди з біатлону і на Олімпіаді-2022.

Для капітана чоловічої біатлонної збірної Дмитра Підручного Олімпіада в Пекіні стане третьою в кар’єрі після Сочі та Пхьончхану.

Санкаря Андрія Мандзія також можна вважати одним із досвідчених учасників Олімпійських ігор, оскільки він брав участь в олімпійських змаганнях у 2014 і 2018 роках. А от Юліана Туницька, як і її колеги по команді, львів’яни Ігор Стахів і Андрій Лисецький виступатимуть на змаганнях такого високого рівня вперше.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні стануть 24-ми в історії та проходитимуть з 4 до 20 лютого 2022 року. Усього буде розіграно 109 комплектів медалей.