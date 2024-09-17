П’яна водійка на Тернопільщині посеред ночі збила пішохода

На Тернопільщині внаслідок ДТП з численними переломами та іншими ушкодженнями до лікарні потрапив 22-річний хлопець.

Травми він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у Чорткові 14 вересня о 00:30. Про потерпілого на спецлінію “102” повідомив лікар екстреної медичної допомоги.

На місце події виїжджали працівники Чортківського районного управління поліції. У ході перевірки вони з’ясували, що водійка автомобіля Renault Koleos, виїжджаючи з автозаправки, не переконалася у безпечності маневру та допустила наїзд на чоловіка. Його доправили до лікарні. Кермувальницю освідчили на місці автопригоди. Газоаналізатор показав, що жінка сіла за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Жінку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.