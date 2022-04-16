На території Підволочиської громади на трасі М-30 Стрий-Ізварине для евакуйованих та вимушено переселених осіб облаштовано пункт обігріву. Торік ця дорога з нагоди 30-річчя Незалежності отримала назву Дорога єдності. Вона не лише найдовша в країні, а й об’єднує схід і захід нашої держави.

Зараз, на жаль, маємо таку ситуацію, що цією дорогою прямують тисячі евакуйованих осіб з міст, де тривають бойові дії і де відкрито гуманітарні коридори для цивільного населення, що змушене покидати свої домівки, рідні місця і втікати від жахіть війни.

Для таких на Підволочищині й облаштували пункт обігріву. Тут можна відпочити, отримати медикаменти, теплу їжу, воду, дитяче харчування, засоби гігієни, а також консультацію та необхідну підтримку. Місцеві люди приносять сюди і гарячі страви, і власноруч спечені пиріжки, іншу домашню випічку. Волонтери та представники місцевої влади направляють сюди гуманітарну допомогу, що надходить з-за кордону.

Намет облаштували за ініціативи Служби автомобільних доріг у Тернопільській області (начальник Микола Довгошия) та за підтримки народних депутатів Ігоря Василіва і Володимира Гевка.

Злагоджена та стабільна робота пункту обігріву – спільна справа. Її функціонування забезпечують Тернопільська обласна військова адміністрація і Підволочиська об’єднана територіальна громада. Зокрема, представники ДСНС встановили намет, буржуйку, працівники Підволочиського РЕМу підвели сюди електроживлення, а Підволочиського управління житлово-комунального господарства на прилеглій території встановили біотуалет. Активно долучилися і працівники Центру надання соціальних послуг Підволочиської селищної ради: вони щоденно готують канапки. Працівники Служби автомобільних доріг у Тернопільській області несуть службу тут цілодобово.

Чимало продуктів харчування надали аграрії господарств: «Україна» (керівник Олег Крижовачук), «Агроланка-2» (Роман Лабчук), «Агролан-2020» (Василь Божок), «Голошинці-Агро» (Володимир Токарський), «ГОСА» (Ярослав Яворський), а також переробники підприємств “Надзбруччя-хліб” (Юрій Звонар), «Агробізнес» (Олег Собуцький), приватні підприємці: Андрій Лубкович, Ярослав Захарук та інші.

У пункті обігріву щоденно зупиняються сотні родин з дітьми, військовослужбовці, люди з інвалідністю, групи евакуйованих дітей з постраждалих регіонів. Усі вони розповідають нам гіркі історії з свого життя, правду про страхіття війни. Тому найменше, що ми спільно можемо зробити для цих людей, це добрим словом, молитвою, теплим чаєм з канапкою допомогти ближньому, підтримати у найважчу хвилину. Об’єднаймо всі свої сили заради перемоги!

Оксана КАПЕЛУСЬ

(депутат Підволочиської селищної ради, директор терцентру з надання соцпослуг )