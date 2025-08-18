18.08.2025 18:10

Псевдобанкір видурив у жительки Тернопільщини майже 50 тисяч гривень

18.08.2025

Ірина Нова

24

Оперативно, Тернопільщина, Новини

На Чортківщині 52-річна жінка стала жертвою шахрайства через месенджер: зловмисник, представившись працівником банку, виманив реквізити банківської картки та викрав кошти.

За словами потерпілої, у застосунку Telegram їй зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником служби безпеки одного з банків. Співрозмовник повідомив про нібито підозрілу спробу входу до її банківського акаунту та переконав жінку, що з метою безпеки потрібно терміново переоформити захист рахунку, підтвердити низку операцій і оновити персональні дані.

У ході розмови шахрай заволодів реквізитами платіжної картки, зокрема її номером, терміном дії, CVV-кодом, а також одноразовими кодами з SMS-повідомлень. У результаті з рахунку заявниці було списано майже 50 000 гривень, розповідають у поліції області.

За цим фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Правоохоронці нагадують:

  • Банківські установи ніколи не телефонують через месенджери і не просять надати реквізити платіжних карток чи коди з SMS.
  • Якщо вам надходять подібні дзвінки – негайно припиніть розмову та зверніться до свого банку за офіційним номером.
  • Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800) 50-51-70.

 

Теги: псевдобанкіри, аферисти, шахрайство на Тернопільщині

