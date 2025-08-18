Псевдобанкір видурив у жительки Тернопільщини майже 50 тисяч гривень

На Чортківщині 52-річна жінка стала жертвою шахрайства через месенджер: зловмисник, представившись працівником банку, виманив реквізити банківської картки та викрав кошти.

За словами потерпілої, у застосунку Telegram їй зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником служби безпеки одного з банків. Співрозмовник повідомив про нібито підозрілу спробу входу до її банківського акаунту та переконав жінку, що з метою безпеки потрібно терміново переоформити захист рахунку, підтвердити низку операцій і оновити персональні дані.

У ході розмови шахрай заволодів реквізитами платіжної картки, зокрема її номером, терміном дії, CVV-кодом, а також одноразовими кодами з SMS-повідомлень. У результаті з рахунку заявниці було списано майже 50 000 гривень, розповідають у поліції області.

За цим фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Правоохоронці нагадують: