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Приїхали разом на фронт: захисник з Тернопільщини воює зі своїм собакою

14.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Песику лише шість місяців, з яких чотири з половиною він воює зі своїм господарем.

Захисник з Тернопільської області привіз із собою на фронт цуценя. Тепер вони разом виганяють окупантів з української землі.

Про це розповів на своїй сторінці журналіст Ігор Захаренко.

«Собачка приїхала зі мною з дому. Вона воює разом з нами до Перемоги!», — розповідає військовий.

На питання журналіста «Скільки часу собака з вами?», захисник відповідає:

Більше чотирьох з половиною місяців. А взагалі, пів року цьому песику.

Військовий каже, що коли вони тільки приїхали разом на фронт, то собака поміщався на одній його нозі. Тепер пес достатньо великий і вже сам дає іншим прочуханки.

Автор: Роман Васильович

Мітки: війна з рф, бійці з тернопільщини, собачка на війні

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