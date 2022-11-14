Приїхали разом на фронт: захисник з Тернопільщини воює зі своїм собакою

Песику лише шість місяців, з яких чотири з половиною він воює зі своїм господарем.
Захисник з Тернопільської області привіз із собою на фронт цуценя. Тепер вони разом виганяють окупантів з української землі.
Про це розповів на своїй сторінці журналіст Ігор Захаренко.
«Собачка приїхала зі мною з дому. Вона воює разом з нами до Перемоги!», — розповідає військовий.
На питання журналіста «Скільки часу собака з вами?», захисник відповідає:
Більше чотирьох з половиною місяців. А взагалі, пів року цьому песику.
Військовий каже, що коли вони тільки приїхали разом на фронт, то собака поміщався на одній його нозі. Тепер пес достатньо великий і вже сам дає іншим прочуханки.