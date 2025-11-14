Притула закликає долучатися до “Єдинозбору” – 1 млрд грн на знищення “Шахедів”

Перші комплекти техніки отримають 412 бригада Nemesis, батальйон безпілотних систем Signum у складі 53-ої окремої механізованої бригади, зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон “Азову”, 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк, Центр спеціальних операцій “А” Служби безпеки України, 302-га зенітна ракетна бригада, 3-й окремий полк спеціального призначення, 12-й окремий центр спеціального призначення, 194-та окрема понтонно-мостова бригада, 195-та база забезпечення та охорони, 762-га окрема бригада охорони, 45-та окрема артилерійська бригада, 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада, 22-га окрема бригада НГУ “Київська Русь” та 5-й прикордонний загін ДПСУ.

Львівщина – серед регіонів, які не раз потерпали від атак “Шахедів”. Під час повітряних тривог мешканці області чують вибухи від роботи ППО, яка захищає нашу область.

“Кожен збитий дрон – це збережені домівки, школи, лікарні. Ми хочемо, щоб небо над Львовом, Дрогобичем, Стриєм, Червоноградом було безпечним. Це можливо, якщо об’єднаємось”, – кажуть у фонді Сергія Притули.

Львівщина традиційно показує високий рівень згуртованості: громади, бізнес, студенти й волонтери вже долучаються до збору. Кожна гривня – це конкретна допомога тим, хто стоїть між нами і смертоносними дронами.

“Перехоплювачі “Шахедів” вже не просто альтернатива традиційним засобам ППО – це геймченджер і ключовий інструмент з погляду результативності. Лише наш підрозділ перетнув позначку в 1 500 перехоплених ударних БПЛА типу Шахед. Ми маємо навчені екіпажі, відпрацьовані тактики та ефективну систему застосування. Додаткові дрони й технічне обладнання дозволять масштабувати географію оборони й зберегти ще більше життів, підприємств і міст України”, – Олександр Ярмак, командир антишахедного батальйону “Darknode” 412 бригади Nemesis.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/3w8JTb7xhE

Посилання на сайт: https://oneunited.now/

До слова, до збору вже долучилися великі українські компанії: Нова пошта – 20 млн грн, Uklon – 15 млн грн, мережа АЗК WOG – 10 млн грн, агропромхолдинг «Астарта-Київ» – 3 млн грн, VARUS – 1 млн грн, група компаній Dragon Capital –1 млн грн, OTP Leasing – 1 млн грн, лінія магазинів EVA – 1 млн грн, Hotline.Finance – 1 млн грн, а також доєднався ФК “Металіст 1925”.

Українці всього світу обʼєднуться в “Єдинозборі” — збирають 1 млрд грн на захист від «Шахедів».