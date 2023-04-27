Проєкту «Відчинилося життя» 15 років: тернополян кличуть на концерт за участі незрячих солістів та зірок

10 травня о 18:30 у Драмтеатрі відбудеться ювілейний концерт «Відчинилося життя» за участі оркестру Львівського національного театру ім. Марії Заньковецької під орудою Народного артиста України Богдана Мочурада і незрячих солістів з різних куточків України, підтриманий українськими зірками.

Особливі гості концерту – співачка Соломія Чубай, артисти гурту «Піккардійська терція» Андрій Капраль і Ярослав Нудик, скрипаль-віртуоз Олександр Божик, співачка і композиторка Леся Горова, переможниця ТВ-конкурсу «Україна має талант!» Олена Ковтун, дует «Курінь» (Ярослав Нудик, Сергій Самойлюк). Наймолодшій учасниці концерту – 9 років.

«Запрошуємо разом з музикантами і співаками провести чудовий весняний вечір і відсвяткувати 15-річчя концертного проекту «Відчинилося життя» та підтримати Збройні Сили України! Глядачів очікують живий звук, цікаві дуети та несподівані рішення, атмосфера драйву та експресії. А ще – незабутні враження і тривалий післясмак! Гарний настрій і позитивні емоції гарантовані всім!», – підкреслили організатори.

У програмі концерту – українські та світові хіти, популярні мелодії, оркестрова музика, авторське виконання пісень, які стали обличчям війни. Квитки можна придбати тут:

https://ternopol.karabas.com/ua/blagodijnij-koncert-vidchinilos-zhittya

Довідка про концертний проект «Відчинилося життя»

Заснований у Львові інклюзивний концерт «Відчинилося життя» не має аналогів у інших країнах Європи і в Україні.

Виступ оркестру з незрячими солістами є вкрай складним через фізичну неспроможність виконавців бачити диригентську паличку і, відповідно, вказівки диригента. Заньківчани знайшли алгоритм розв’язання цієї проблеми, зумівши робочий накал і адреналін трансформувати в експресію та емоційну насолоду. Саме тому оркестр Заньківчан першим (і поки єдиним!) погодився на сміливий та іноваційний експеримент під назвою «Відчинилося життя», 15 років поспіль засобами мистецтва об’єднуючи всю Україну і приваблюючи виконавців з-за кордону.

Протягом 2008 – 2023 років відбулося майже 90 концертів проекту «Відчинилося життя» в усіх регіонах України, а також у Польщі, Литві, Швеції, Словаччині, Білорусії, Угорщині, Молдові. Проект об’єднав близько сотні музикантів, співаків, відомих українських і закордонних артистів: Павло Табаков, Леся Горова, «Піккардійська терція», Сашко Положинський, Кузьма Скрябін, Валентина Степова, Ніна Матвієнко, Віктор Бронюк, Сергій Фоменко, Олександр Божик, Павло Дворський, Гражвітас Сідіняускас (Литва), Якуб Воцял (Польща), Стіг Хедлунд (Швеція).

Одними з перших виступ незрячих вокалістів у супроводі оркестру побачили продюсери Макс Паперник, Дмитро Коляденко, Світлана Вольнова, Ігор Кондратюк (Київ, гастролі проекту в травні 2008 р.). Після закінчення концерту Макс Паперник запросив одну зі співачок взяти участь у ТВ-шоу «Народна зірка». Відтак незрячих виконавців почали допускати до національних телевізійних конкурсів. Зазначимо, що раніше ніхто з іменитих продюсерів не замислювався над можливістю допуску незрячих співаків до національних телевізійних конкурсів: ця ділянка залишалась зоною табу до появи проекту «Відчинилося життя».

Саме проект «Відчинилося життя» відкрив шлях на професійну сцену Зері Кіраджиєвій з Сімферополя (фіналістка ТВ-шоу «Народна зірка» 2009 р.), Олені Ковтун з Полтави (переможниця ТВ-шоу «Україна має талант!» 2010 р.), Івану Ганзері з Харкова (переможець ТВ-шоу «Голос країни» 2011 р.).

Сьогодні ніхто упереджено не сприймає незрячого виконавця на сцені або екрані ТБ: поступово принцип «культура без обмежень» стає нормою для України!

Ще один позитивний результат проекту «Відчинилося життя» – трансформація свідомості чиновників і переміщення мистецьких акцій за участі осіб з інвалідністю з соціальної сфери в галузь культури: якщо перші роки існування проекту його фінансовим партнером виступали лише органи соціального захисту, через кілька років «відкритими» для проекту стали й органи управління культури (зокрема, Міністерство культури України та Український культурний фонд).

У концерті 09.05.2023 року незрячі виконавці презентують різні міста України: Львів, Полтава, Тернопіль, Кривий Ріг, Мукачево, Хмельницький, Вінниця, Миколаїв, Рівне. Наймолодшим співакам – лише 9. Родзинка проекту – виступи всіх солістів у супроводі оркестру Національного театру ім. М.Заньковецької – єдиного в Україні колективу музикантів, який 15 років поспіль співпрацює з обдарованими незрячими виконавцями з України і різних країн Європи (Литва, Польща, Грузія, Швеція).