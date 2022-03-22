Ми склали список продуктів, які залишаються свіжими не один рік. А якщо ціни все одно зростуть, а продукти пропадають з прилавків чому б не запастися їжею, інформує Ukr.Media.

Макарони

Всі види макаронних виробів в упаковці можна зберігати без втрати поживних властивостей п’ять, а то і десять років. Головна умова — темне і сухе місце, далеко від мишей.

Білий рис

Рис — цінне джерело поживних речовин в екстремальних умовах. При низьких температурах (близько +3) він залишиться придатним в їжу протягом 30 років. А в перемеленому вигляді може замінити борошно. Бурий рис хоч і корисніший, але зберігається не більше 18 місяців, як і гречка, перловка й овес.

Борошно

Якщо вдома є борошно — значить з голоду ніхто не помре. Пшеничне буде зберігається близько року, трохи менше: соєве, кукурудзяне, рисове — 9-11 місяців. Головні вороги: волога, сонце, комахи й гризуни. Найкраще пересипати борошно в скляні банки з кришкою і прибрати в кухонну шафу або комору.

Мед

Мед — продукт, який не псується з роками за рахунок невеликої кількості води і високого вмісту вуглеводів. Бактерії і цвіль просто не виживають в такому середовищі. Бджолиний продукт використовують не тільки як солодку добавку, але і як ліки.

Морська сіль

Сіль схильна вбирати сторонні запахи й вологу, тому її зберігають в скляній, керамічній або пластиковій тарі з щільними кришками. У такому вигляді вона пролежить більше 10 років. Йодована сіль недовговічна, термін придатності — 1 рік.

Цукор

Кристали сахарози, як і сіль, потрібно берегти від вогкості і занадто ароматних продуктів. Цукор стане в нагоді для випічки, консервації, виготовлення домашнього варення і вина.

Кава, чай і какао

Каву найкраще купувати в зернах, зберігати в заводській упаковці. Це правило відноситься і до какао-порошку. Ці два напою не люблять холод, їх влаштує суха і темна шафа. А ось чай і холодильник просто створені один для одного. Складіть пачку в герметичний контейнер, відправляйте на мороз. У такому вигляді він збереже не тільки аромат, але користь.

Консерви

М’ясні та фруктово-овочеві консерви придатні в їжу не більше трьох років, навіть якщо на упаковці написано інше. Шпроти і печінка тріски — не більше двох років. Згущене молоко — не більше року. Якщо хочете запастися м’ясом, зверніть увагу на сушений варіант. Цей спосіб використовували до появи холодильника. У герметичній тарі продукт залишається свіжим 50 років.

Бульйонні кубики

За поживною цінністю вони не замінять повноцінний м’ясний продукт. Але можуть урізноманітнити смак, якщо під рукою не виявилося курочки або яловичої кісточки. Кубики зберігаються протягом 10 років.

Сушені боби

Бобові — рослинне джерело протеїну. Страви з квасолі, гороху, нуту виходять ситними і поживними, надовго позбавляють від почуття голоду. Пролежати вони можуть більше 15 років, якщо створити сприятливі умови.

Рослинна олія

Є тільки один швидкопсувний вид олії — лляний. Його зберігають в холодильнику не більше року. Решта: оливкова, соняшникова в скляній тарі залишаться свіжою два роки. Якщо хочете ще продовжити термін — насипте на дно пляшки трохи солі.

Міцний алкоголь

Вино, віскі, ром — чим старше, тим цінніший напій. Для такої компанії потрібно забезпечити прохолоду, темряву і спокій. А ось пиво не відносяться до алкогольних “довгожителів”, його краще не купувати із запасом.

Оцет

Оцтова кислота в скляній упаковці може зберігатися вічно. Якщо є бажання його легко розвести до столового оцту (9%). Оцет стане в нагоді при консервуванні, маринуванні та дезінфекції.

Пряжене масло

Раніше предки тримали пряжене масло в глиняних горщиках, в такому вигляді воно лежало роками. Але в промисловому варіанті це правило не працює, хоча воно зберігається довше, ніж вершкове — до 15 місяців.

Харчова сода

У кулінарії вона використовується як розпушувач, в побуті як натуральний засіб для чищення. Може замінити і пральний порошок, і зубну пасту. Тому сода заслуговує почесне місце в нашому списку. Головне — забезпечити сухе місце без різких перепадів температури.

Сухе молоко

Сухе молоко можна додавати в каші, напої, випічку. При цьому воно зберігається більше 20 років. Радимо купити і сухе пюре, воно займає менше місця, ніж мішок картоплі. Його можна їсти як гарнір, додавати в котлети або супи.