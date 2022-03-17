16 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про Загальнонаціональну хвилину мовчання» для вшанування пам’яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор окупантів.

“Щоранку о 9.00 на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював, всіх військових та всіх цивільних, дорослих, та дітей – усіх -усіх, хто міг би ще жити, якби росія не почала цю війну. Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну”, – йдеться у повідомленні президента.