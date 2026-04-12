Презентація мистецького доробку

Нещодавно в обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького у Кременці відбувся комплексний захід, присвячений 200-річчю винайдення фотографії. Модератор заходу Тамара Сеніна представила присутнім ключову постать івенту – Валерія Ольшанського.

Традиції фотомистецтва у Кременці сягають більш ніж столітньої давнини. Особливий розквіт цього виду мистецтва припадає на період 20-30-х років ХХ ст., коли завдяки діяльності славнозвісного Кременецького ліцею з’явився неповторний «кременецький» стиль художньої фотографії. Валерій Ольшанський у своїй відеопрезентації зробив історичний екскурс фотомистецтва у світі та, зокрема, у Кременці, ознайомив із різноманітними гранями свого мистецького доробку – фотопейзажі, фотографіка, рілси, колажі тощо.

Валерій Ольшанський – друг музею Юліуша Словацького. Власне йому завдячуємо створенням пізнавально-едукаційних роликів на тему Юліуша Словацького та Кременецького ліцею, зйомки майстер-класів, важливих подій у музеї. Окрему нішу його діяльності займає документування традиційного українсько-польського форуму «Діалог двох культур. Пан Валерій неодноразово брав участь у фотопленерах у рамках «Діалогу». Його фотографії прикрашають збірку поезій співорганізатора «Діалогів» від польської сторони – Маріуша Ольбромського, присвячену Кременцю.

На заході були присутні місцеві митці, представники культурних осередків міста, молодь фахового медичного коледжу ім. Арсена Річинського, кременчани.