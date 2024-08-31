Премії Надала під час війни і збитки громаді на 127 мільйонів гривень

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомили: «Мер Тернополя з 2021 та протягом 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах.

Розмір премій міг досягати 250 % від посадового окладу». А у його заступників премії були ще більші. НАЗК склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо Тернопільського міського голови і передало на розгляд суду. І хоч у результаті в Тернопільському міськрайонному суді винесли постанову про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу адмінправопорушення, отримання премій – очевидний факт. Ось витяг із судової постанови:

«Як убачається зі змісту цих розпоряджень, розмір премії Тернопільського міського голови у даних періодах становив: у період з червня 2021 року до січня 2022 року 250 % посадового окладу щомісяця; у лютому 2022 року 200 % посадового окладу; у березні 2023 року 90 % посадового окладу; у період з квітня 2022 року до грудня 2022 року 100 % посадового окладу щомісяця.» Чому ж суд не побачив конфлікту інтересів? Бо рішення про преміювання приймав не Надал, а комісія, яка була створена ще 29.12.2020 на підставі доручення виконавчого комітету з метою визначення розміру преміювання міського голови і на підставі рішення комісії, у тому числі, відділ кадрового забезпечення здійснював відповідне розпорядження про преміювання міського голови. Мовляв, мер виконував суто технічну функцію – просто підписував рішення комісії.

На хлопський розум цього не збагнути, але закриття адмінпровадження стало рятівним для мера і його оточення – задля реабілітації. Адже те, що Надал виграв суд у НАЗК, фактично гасило бурю людського осуду, й мало хто вникав у суть судового рішення.

І ось нова «серія», тепер уже від ревізорів. На сайті Державної аудиторської служби з’явилася інформація під заголовком: «Через сумнівні рішення міськради та забудовників бюджет Тернополя втратив 127 млн грн.» Процитуємо текст: «Державна аудиторська служба України завершила ревізію у Тернопільській міські раді, під час якої було зафіксовано численні факти порушень, що привели до загальних втрат місцевого бюджету на загальну суму 127 млн грн.

Через низку суперечливих управлінських рішень міської влади бюджет Тернополя недоотримав 85 млн грн надходжень у вигляді пайової участі забудовників щодо створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

За рішенням міськради для деяких забудовників було незаконно встановлено «пільговий» (занижений) розмір пайових внесків, які вони мали перерахувати до бюджету. У підсумку – мінус 38 млн грн для громади із забудовників, об’єкти яких вже експлуатуються, та втрата можливості надходжень на суму 43 млн грн по семи об’єктах будівництва, які допоки не введено в експлуатацію.

Крім того, окремі забудовники не сплатили не лише пайових внесків, а й штрафів за них, передбачених умовами договорів. Це заподіяло додаткової шкоди міському бюджету на суму 20 млн грн.

Вісім забудовників ввели об’єкти будівництва в експлуатацію взагалі без укладання договорів про пайову участь, через що бюджет Тернополя недоотримав ще 11 млн грн.

Натомість на власних потребах у міській раді не заощаджували. Зокрема, з порушенням чинного законодавства, без наявності необхідних розпорядчих документів було виплачено премію голові міської ради та її співробітникам на загальну суму 28,4 млн грн. Та, відповідно, зайво перераховано Єдиний соціальний внесок на суму 5,8 млн грн.

В ході судового спору щодо стягнення боргу із суб’єкта господарювання – забудовника міським головою з боржником підписано мирову угоду. Відповідно до неї у вигляді пайового внеску замість грошових коштів було отримано у комунальну власність будівлю дитячого садочка, що призвело до недоотримання міським бюджетом 16 млн грн.

Матеріали ревізії Держаудитслужби передано до органів Національної поліції.

Голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва зазначила, що децентралізація фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування не скасовує централізованого контролю за витратами державних коштів.

«Децентралізація дала великі можливості покращити життя громадам, проте вона не знімає з органу самоврядування відповідальності за кожну витрачену гривню місцевих бюджетних коштів. Ефективний контроль за витратами – це передусім захист інтересів громадян як платників податків», – наголосила Алла Басалаєва.»

Тернопільська мерія з відповіддю не забарилася – на офіційному сайті читаємо:

«Тернопільська міська рада у судовому порядку оскаржуватиме оприлюднені матеріали Державної аудиторської служби

На сайті Державної аудиторської служби оприлюднено інформацію нібито щодо втрат бюджету Тернополя та порушення за результатами ревізії у міській раді. Зазначаємо, що Тернопільська міська рада не згідна із жодною позицією аудиторської служби, оскільки наведена інформація не відповідає дійсності, є необґрунтованою та безпідставною. Відтак, міська рада буде оскаржувати дані матеріали у судовому порядку.

Щодо дитячого садочку

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 19.01.2023 затверджено укладену між виконавчим комітетом Тернопільської міської ради та ТОВ «Перспектива Ресурс» мирову угоду.

3 метою врегулювання питання різниці заборгованості по договорах пайової участі в розмірі 2035606,06 грн та ринкової вартості дитячого садочка по вул. Микулинецька,116-П, яка становить 16 608 620 грн, виконавчий комітет Тернопільської міської ради та ТОВ «Перспектива ресурс» погодилися врахувати умови договорів в частині розмірів пайової участі за цими договорами.

Загальна сума пайового внеску за договорами про пайову участь, укладеними між виконавчим комітетом Тернопільської міської ради та ТОВ «Перспектива Pecypc» з урахуванням штрафних санкцій складає 16 162 335,40 гривень. Згідно висновку про ринкову вартість майна виготовленого ФОП Мойсюк Л.В. від 07.12.2022, ринкова вартість прибудованого дитячого садочка загальною площею 786,5кв.м, розташованого за адресою м. Тернопіль вул. Микулинецька,116-П становить 16 608 620 гривень.

Таким чином, на підставі рішення Тернопільської міської ради від 27.01.2023 №8/22/23 бюджет Тернопільської міської територіальної громади поповнився майном на суму 16 608 620 грн, що на 450тис. грн. більше, ніж було закладено по договорах пайової участі з товариством. Відповідно, вбачається значний економічний ефект.

Ставлячи під сумнів правомірність ухвали Господарського суду Тернопільської області від 19.01.2023 по справі №921/573/22, який надав правову оцінку спірним правовідносинам та встановив певні обставини, Держаудитслужба допускає неповагу до суду, як інституції.

Щодо пайової участі

Тернопільська міська рада прийняла рішення від 26.06.2020 №7/51/19 «Про встановлення коефіцієнта». Рішенням Тернопільської міської ради від 08.04.2011р. №6/7/132 (із змінами) затверджено Положення про порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Тернопільської міської територіальної громади, яким передбачено, що в окремих випадках Тернопільська міська рада своїм рішенням може встановлювати інші розміри пайового внеску в межах, визначених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» та даним Положенням.

Загальна сума пайового внеску за договорами пайової участі, яким згідно рішення Тернопільської міської ради від 26.06.2020 №7/51/19 «Про встановлення коефіцієнта», встановлено коефіцієнт 0,01 становить 82 940 600,74 грн.

У зв’язку із прийняттям рішення Тернопільської міської ради від 26.06.2020 №7/51/19 «Про встановлення коефіцієнта» бюджет Тернопільської міської територіальної громади станом на 01.07.2024 поповнився грошовими коштами, здійсненими роботами та інженерними мережами на загальну суму 52 370 840,00 грн. та при завершені всіх робіт замовниками будівництва додатково поповниться майном та роботами на суму 166 167 419,00 грн., що на 83 226 818,26 грн. більше, ніж було закладено по договорах пайової участі.

Щодо премії

В 2016р. Державною аудиторською службою України вже проводилась ревізія Тернопільської міської ради, під час якої досліджувалось питання, щодо оплати праці працівників та нарахування на заробітну плату. Порушень по цих питаннях ревізією не встановлено. Зокрема, відзначено, що ревізією правильності встановлення надбавок відповідно до чинного законодавства премій, відпускних, матеріальних допомог та лікарняних порушень не встановлено.

Зазначаємо, що з часу проведення ревізії Тернопільської міської ради в 2016 р. нормами законодавства не встановлено іншого порядку здійснення нарахувань премій міському голові та посадовим особам місцевого самоврядування, оскільки змінювались тільки розміри посадових окладів, визначених додатками до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268.

Окрім цього, питання про відсутність порушень вимог чинного законодавства при нарахуванні премій міському голові та працівникам міської ради встановлено Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області у постанові від 18.04.2023 у справі № 607/6094/23. У постанові суд дійшов висновку, що міський голова діяв у межах чинного законодавства України і всі умови законності щодо прийняття цих розпоряджень дотримані. Відповідно до чинного законодавства судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання.

Враховуючи вищенаведене, Тернопільська міська рада та посадові особи здійснює діяльність лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Інформація, що розміщена Державною аудиторською службою є недостовірною, не обґрунтованою та безпідставною, відтак буде оскаржуватися Тернопільською міською радою у судовому порядку.»

Далі буде…