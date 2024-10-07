Правоохоронець з Тернопільщини тричі намагався переправити ухилянтів за кордон

Судитимуть правоохоронця з Тернопільщини, який тричі намагався організувати переправлення через кордон двох чоловіків призовного віку. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У січні цього року до правоохоронця звернулися двоє мешканців Тернопільщини, які хотіли незаконно потрапити до Європи. Він запевнив, що зможе організувати їх виїзд за 12 тис. доларів США з кожного.

Після отримання грошей у середині лютого правоохоронець повідомив, що чоловікам потрібно виїхати до Чернівців і там чекати подальших вказівок для переправлення. Однак запланованої переправи не відбулося і вони повернулися додому.

Через місяць правоохоронець спланував переправлення вже на території Закарпаття. Його «клієнти» прибули до Ужгорода, звідки виїхали на таксі у село поблизу прикордонного пункту пропуску. Однак їх зупинили прикордонники та склали адмінпротокол щодо спроби незаконного перетину кордону.

Втретє правоохоронець спробував переправити «клієнтів» до Молдови через Одещину. В Одесі на чоловіків чекав спільник, який відвіз їх до державного кордону і показав стежку через болотисту місцевість. Чоловіки злякалися потонути у болоті, тому повернулися додому і почали вимагати повернути свої гроші.

30 квітня, під час повернення клієнтам частини коштів у сумі 15 тис. доларів США, правоохоронця затримали працівники ДБР спільно з військовою контррозвідкою СБУ та Нацполіцією. Його обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Правоохоронця вже звільнено з роботи. Також накладено арешт на його майно: квартиру та земельну ділянку вартістю понад 1,5 млн грн. Розслідування щодо спільника виділене в окреме кримінальне провадження.