Правоохоронці виявили наркотики у двох жителів Тернопільщини

На Тернопільщині у двох чоловіків працівники поліції виявили наркотики. 17 лютого правоохоронці, патрулюючи територію у Чорткові, зупинили чоловіків та знайшли у них заборонені речовини.

Під час спілкування інспектори помітили, що вони помітно нервуються, тому вирішили провести поверхневу перевірку. У результаті, в обох жителів Копичинців виявили згортки з кристалічними речовинами, схожими на PVP. Чоловіки кажуть, що знайшли пакетики у парку, розповідають у поліції.

Невідомі речовини поліцейські вилучили та направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

За обома фактами відкриті провадження відповідно до частини 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років. Триває слідство.