Правоохоронці Тернопільщини спіймали браконьєра з 50 кілограмами риби

На Тернопільщині поліцейські виявили у браконьєра незаконні знаряддя для вилову та майже 50 кілограмів риби.

Під час нагляду за безпекою дорожнього руху співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №1 м. Борщів зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль ВАЗ-2121. За кермом перебував житель Чортківського району, повідомляють у поліції області.

У ході поверхневого огляду в салоні транспортного засобу поліцейські виявили надувний човен, рибальські сітки та майже 50 кілограмів риби різних видів.

Як встановили поліцейські, чоловік незаконно виловлював рибу на річці Серет поблизу села Голігради. Сума завданих збитків встановлюється.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років обмеження волі.