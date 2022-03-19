До органів місцевої влади та правоохоронців все частіше надходять звернення щодо значного підвищення, зокрема цін на оренду житла у Тернополі.

З метою уникнення таких випадків, поліцейські спільно з податковою інспекцією та іншими уповноваженими службами будуть проводити спільні рейди. Про факти значного підвищення вартості оренди можна повідомляти на номер гарячої лінії Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області 0800-501-007 або на лінію 102.

Правоохоронці перевірять власника житла, з’ясують якою є сума оренди, чи укладений договір і чи оплачується податок.

Несумлінних орендодавців притягуватимуть до відповідальності.

Також правоохоронці реагуватимуть на факти спекулятивного підвищення цін суб’єктами господарювання.