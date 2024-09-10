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Працівники поліції розшукують 15-річну дівчину

10.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування неповнолітньої Конрат Марії В’ячеславівни 2009 року народження.

Дівчина 9 вересня близько 12 години вийшла з Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки та виховання дітей і назад не повернулася. Про це повідомили у поліції області.

Прикмети розшукуваної: ріст 165 см, середньої статури, волосся темного кольору. На руці має татуювання. Була одягнена у смугасту кофту, чорні штани та білі кросівки.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили неповнолітню чи знаєте про її місцеперебування, телефонуйте за номерами: (0352) 27-11-70, 067-369-98-96 або на спецлінію 102.

Теги: Тернопільщина, розшукується дівчина

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